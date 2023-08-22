Любушкин прокомментировал свой переход в «Анахайм Дакс»

Защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин прокомментировал свой обмен в новую команду, отметив, что перейти именно в этот клуб стало для него большой честью. Также хоккеист пообещал сделать всё, что в его силах, чтобы помочь «уткам» добиться успеха.

«Рад перейти в «Анахайм», для меня большая честь оказаться в таком клубе. Благодарен «Баффало» за год совместной работы, за то, что доверили мне место в составе. Я провёл самый результативный сезон в своей карьере в НХЛ, очень был рад помочь команде, которая достойно выступила, немного не дотянув до попадания в плей-офф. Там отличные болельщики, которые всегда ко мне хорошо относились. Теперь надеюсь помочь «Анахайму» добиться успеха в предстоящем сезоне. Сделаю для этого всё, что в моих силах», — приводит слова Любушкина «Известия».

Контракт 29-летнего Любушкина с кэпхитом $ 2,75 млн действует ещё два сезона.