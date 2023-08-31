Обладатель Кубка Стэнли Боуи перешёл в минское «Динамо»

Обладатель Кубка Стэнли Мэдисон Боуи перешёл в минское «Динамо», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан на один сезон.
В сезоне-2022/2023 канадец играл в АХЛ за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс». В 35 матчах за «Лаваль Рокет» на счету защитника 13 (4+9) очков при показателе полезности «-3».
Боуи является обладателем Кубка Стэнли — 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз». За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс». В 158 матчах 28-летний игрок обороны забросил пять шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 40 очков с показателем полезности «-22».
Ранее минское «Динамо» заключило двустороннее соглашение на один сезон с 21-летним защитником Олегом Пожиганом.
- 31 августа 2023
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