Минское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Пожиганом

Минское «Динамо» заключило двустороннее соглашение на один сезон с 21-летним защитником Олегом Пожиганом, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист в прошлом сезоне провёл девять матчей в КХЛ за минчан, отметился одной результативной передачей, ещё дважды выходил на лёд в плей-офф.

В чемпионате Беларуси за «Шахтёр» из Солигорска Пожиган суммарно сыграл в 41 встрече с 14 (2+12) очками. В прошлом году он стал победителем Кубка Первого канала в составе сборной Беларуси. Перед стартом предсезонки КХЛ заключил с «Динамо» пробный контракт, принялу участие в четырёх контрольных матчах, отметился голевой передачей.

Минский клуб начнёт новый сезон в КХЛ 2 сентября гостевым поединком с «Нефтехимиком». Начало в 17:00 по московскому времени.