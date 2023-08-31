Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Пожиганом

Минское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Пожиганом
Комментарии

Минское «Динамо» заключило двустороннее соглашение на один сезон с 21-летним защитником Олегом Пожиганом, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист в прошлом сезоне провёл девять матчей в КХЛ за минчан, отметился одной результативной передачей, ещё дважды выходил на лёд в плей-офф.

В чемпионате Беларуси за «Шахтёр» из Солигорска Пожиган суммарно сыграл в 41 встрече с 14 (2+12) очками. В прошлом году он стал победителем Кубка Первого канала в составе сборной Беларуси. Перед стартом предсезонки КХЛ заключил с «Динамо» пробный контракт, принялу участие в четырёх контрольных матчах, отметился голевой передачей.

Минский клуб начнёт новый сезон в КХЛ 2 сентября гостевым поединком с «Нефтехимиком». Начало в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Спартак» безгрешен, «Локомотив» — мощь. Итоги предсезонки для команд Запада КХЛ
«Спартак» безгрешен, «Локомотив» — мощь. Итоги предсезонки для команд Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android