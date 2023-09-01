«Ак Барс» планирует продлить контракт с Радуловым в течение нового сезона КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассчитывает договориться о новом контракте с нападающим Александром Радуловым до конца нынешнего года. Текущее соглашение 37-летнего форварда истечёт в конце апреля 2024 года.

«Переговоры мы потихоньку ведём с его агентом. Саша об этом знает, он делает своё дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придём к общему знаменателю», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

В прошедшем сезоне КХЛ Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах. В плей-офф на счету ветерана 19 (10+9) очков в 24 матчах.