Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» планирует продлить контракт с Радуловым в течение нового сезона КХЛ

«Ак Барс» планирует продлить контракт с Радуловым в течение нового сезона КХЛ
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассчитывает договориться о новом контракте с нападающим Александром Радуловым до конца нынешнего года. Текущее соглашение 37-летнего форварда истечёт в конце апреля 2024 года.

«Переговоры мы потихоньку ведём с его агентом. Саша об этом знает, он делает своё дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придём к общему знаменателю», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

В прошедшем сезоне КХЛ Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах. В плей-офф на счету ветерана 19 (10+9) очков в 24 матчах.

Материалы по теме
Радулов: не считаю себя суперзвездой, я просто хочу побеждать и наслаждаться хоккеем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android