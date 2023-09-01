Тренер «Ак Барса» — об игре с ЦСКА: все соскучились по хоккею, с нетерпением ждём матча

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча за Кубок Открытия с ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 1 сентября, и начнётся в 19:00 мск.

«Какие ожидания от первой игры сезона? Вся команда ждала этого матча? Конечно, ребята, мы, болельщики – все соскучились по хоккею, с нетерпением ждём этой игры. Провели неплохую предсезонку, выполнили всё, что запланировали. С оптимизмом ждём вечера.

Что могу сказать о ЦСКА? У соперника не такие большие изменения в составе, чтобы вносить кардинальные перемены. На протяжении последних пяти лет ЦСКА делает одно и то же. Мы узнали друг друга во время плей-офф, это перенесётся на сегодняшний матч.

Много суеверий ходит вокруг Кубка Открытия? Кубок – это Кубок, первый матч сезона. Хочется, чтобы плоды предсезонной работы отобразились непосредственными действиями на льду. Нужно ли дотрагиваться до трофеев? Не знаю, это суеверия. Сначала нужно победить, а потом думать на эту тему», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.