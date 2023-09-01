Кто завоюет Кубок Открытия в КХЛ — ЦСКА или «Ак Барс»?

Сегодня, 1 сентября, стартует новый сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом матче за Кубок Открытия встретятся два прошлогодних финалиста Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барс». Матч пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя первого матча сезона и пройти опрос: «Кто завоюет Кубок Открытия в КХЛ — ЦСКА или «Ак Барс»?»

Напомним, в финале прошлого сезона КХЛ ЦСКА обыграл «Ак Барс» в семи матчах и стал обладателем Кубка Гагарина.

Одной из главных интриг предстоящего матча будет возможное участие вратаря ЦСКА Ивана Федотова, получившего четырёхмесячную дисквалификацию по решению ИИХФ. Ранее главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявлял, что голкипер примет участие в первом матче сезона.