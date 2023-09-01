Есмантович — журналистам: только не про Тардифа, я его не знаю

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал включение голкипера Ивана Федотова в заявку на сезон КХЛ.

«Только не про Тардифа, я его не знаю.

Куда мы подали апелляцию? Апелляцию подали в ИИХФ. До этого был документ о том, что мы подадим эти документы на рассмотрение. Со стороны Международной федерации был назначен ответственный и комитет, который будет разбирать этот вопрос», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».