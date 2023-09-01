Видео первого гола ЦСКА в новом сезоне КХЛ

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К началу третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте при счёте 1:0 в пользу казанской команды ЦСКА забросил первую шайбу в новом сезон. Москвичи, разыгрывая большинство, расположились в зоне. Константин Окулов отдал передачу капитану армейцев Никите Нестерову. Защитник мощно бросил и «прошил» голкипера «Ак Барса» Тимура Билялов, поразив верхний угол ворот. К этому моменту команды уже играли в формате «четыре на четыре».

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