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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Видео первого гола ЦСКА в новом сезоне КХЛ

Видео первого гола ЦСКА в новом сезоне КХЛ
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К началу третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте при счёте 1:0 в пользу казанской команды ЦСКА забросил первую шайбу в новом сезон. Москвичи, разыгрывая большинство, расположились в зоне. Константин Окулов отдал передачу капитану армейцев Никите Нестерову. Защитник мощно бросил и «прошил» голкипера «Ак Барса» Тимура Билялов, поразив верхний угол ворот. К этому моменту команды уже играли в формате «четыре на четыре».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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