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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Защитник ЦСКА Даррен Диц забил первый гол сезона-2023/2024 в КХЛ, но шайбу отменили

Защитник ЦСКА Даррен Диц забил первый гол сезона-2023/2024 в КХЛ, но шайбу отменили
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К середине первого периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте матча ЦСКА открыл счёт. Даррен Диц стал автором первого забитого гола нового сезона КХЛ. Максим Соркин, прорвавшись по правому флангу, нанёс бросок по воротам. Голкипер казанцев Тимур Билялов смог парировать бросок, но шайба, отрикошетив, попала в перчатку Дицу и заскочила в ворота. Судьи изучили повтор и усмотрели умышленное движение рукой у казахстанского защитника армейцев. Гол был отменён.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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