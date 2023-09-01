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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Иван Федотов пропустил два гола от «Ак Барса» за 31 секунду

Иван Федотов пропустил два гола от «Ак Барса» за 31 секунду
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте при счёте 1:1 Дмитрий Яшкин вывел «Ак Барс» вперёд. Даниил Журавлёв, резко сместившись к центру, сделал наброс от синей линии. Яшкин, подкараулив отскок на пятачке, добил шайбу — 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 31 секунду вратарь ЦСКА Иван Федотов пропустил третью шайбу в матче. Артём Лукоянов, уехав к лицевому борту, отдал передачу в центр на Никиту Дыняка, который, приняв пас, нанёс кистевой бросок в верхний угол ворот — 3:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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