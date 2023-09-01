«Всем давно пора проснуться. СВО идёт. Мир поменялся». Фёдоров — о деле Федотова

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения в матче Кубка Открытия с «Ак Барсом» (2:5) отреагировал на ситуацию с вратарём Иваном Федотовым.

«Уверен ли я, что всё будет нормально с российским хоккеем, несмотря на действия ЦСКА с Федотовым? Вы знаете, однозначно и не ответишь на такой сложный вопрос. Направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом всём. Могу одно вам сказать с уверенностью, я не знаю, читали вы определённые вещи на протяжении последнего месяца, но, по-моему, всем давно пора проснуться. Идёт СВО. Мир поменялся давно!

И есть правильные высказывания, но их один процент, 99% высказываний о каких-то договорённостях, сотрудничествах и тому подобном… Этого не будет! Не я это сказал! Это говорят более высокие и ответственные за нашу страну люди. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей — на семь лет. Извините, я это предсказал. Тут надо всем проснуться и понять, в каких условиях и реалиях мы живём. И кто рулит в нашей стране — мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны. Вот такой мой эмоциональный вам ответ», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.