Сергей Фёдоров проанализировал крупное поражение ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказал своё мнение о матче за Кубок Открытия КХЛ, в котором столичный клуб уступил «Ак Барсу» со счётом 2:5.

«К сожалению, играли временами и не все 60 минут. Странно, но присутствовало какое-то волнение. Особенно поначалу в первом периоде. Скатывались в большинстве, чтобы в зону войти. Дали себе шанс, было 2:3… Хотел бы сказать, что ребята хотели, но не получилось. Было много неестественных для нас действий. «Ак Барс» с победой. Мы точно понимаем, где находимся. Есть определённый кусок работы, который можем выполнить до следующей игры и улучшить очень многое.

В общем-то, физическое состояние нас реально не волновало. Мы видим, что команда накатанная, если так можно сказать. Я думаю, что в этом плане немного есть что поправить. Много контрольных игр – мало контрольных игр: тут можно рассуждать сколько угодно. Как я уже сказал, ребята дали себе шанс и забить, и отыграться, и сравнять счёт. Тут у нас есть серая зона, о которой мы в тренерском штабе будем разговаривать. В целом я думаю, что психология гасит физику. Может быть, сегодня мы немного переволновались, хотя это и нехарактерно для нашей группы ребят. Но у нас есть в команде и молодые ребята, так что это могло передаться. А в общем и целом, как я уже сказал, мы улучшим многое и в короткий срок», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.