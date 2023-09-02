Бабаев: абсолютно не удивился появлению Федотова в составе, к этому всё шло

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что не был удивлён появлением вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом». Армейцы уступили со счётом 2:5, голкипер провёл весь матч и пропустил пять шайб.

«Удивился ли присутствию Федотова в воротах? Абсолютно нет, ЦСКА последовательно озвучивал свою позицию, Федотов изъявлял желание играть, было заявление Генпрокуратуры, что всё по закону и Конституции. К этому планомерно шло.

Что скажу по игре Ивана? По большому счёту это первый рядовой матч. Я бы никаких выводов не делал, он долго не играл. Ему нужно поймать ритм, в КХЛ высокий уровень, нужно, чтобы навыки вернулись. Он делал всё, что мог, но и физические кондиции наверняка не на самом высоком уровне. Думаю, со временем, он наберёт свою форму», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

В матче с «Ак Барсом» по воротам Федотова было произведено 38 бросков, хоккеист справился с 33 из них. Таким образом, он отразил лишь чуть меньше 87%.