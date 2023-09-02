В КХЛ не осталось никаких правил. Интерес ЦСКА — своё благополучие, а не битва с ИИХФ

Наверное, году в 2009-м хоккейное сообщество двумя руками поддержало бы нынешние действия ЦСКА по переманиванию Ивана Федотова. Это был романтический период развития нашего хоккея, время угрожающего поигрывания накачанными нефтегазовыми мускулами и рисования планов мирового хоккейного господства на простой салфетке. Очередной щелчок по мировому спортивному гегемону в стиле переманивания Александра Радулова на действующем контракте ложился бы в эту канву.

Сейчас, мягко говоря, положение поменялось. На правила хорошо забивать, когда ты, как и НХЛ, большой, сильный, здоровый и желательно обладающий финансовыми ресурсами в миллиарды долларов. Наш хоккей на данный момент не является ни тем, ни другим, ни третьим, за последние несколько лет он резко потерял в качестве и зрительском интересе. Клуб, который взбаламутил весь мировой хоккей, в прошлом году чаще всего не мог собрать в 15-миллионном городе пять-шесть тысяч человек на свои матчи.

Позиция тех, кто сейчас поддерживает действия ЦСКА, сводится примерно к следующему: наконец-то нагнули мировую хоккейную жабу и проклятых бюрократов, которые давили наш хоккей. Но какие такие особенные меры приняла ИИХФ против сборной России на фоне других (подчёркиваем — других) федераций командных видов? Даже в хоккее с мячом, который в принципе родился в России, нашу сборную убрали из международных соревнований, где сейчас шведы остались почти что в гордом одиночестве.

То, что сейчас происходит в КХЛ, вообще имеет мало отношения к международному хоккею. Судя по всей ситуации с Федотовым, с самого её начала в прошлом году, ЦСКА хочет играть в своей собственной лиге, где хочет делать более-менее всё, что душе угодно. Советская лига бóльшую часть своего существования это из себя и представляла, люди, которые привыкли к такому положению, сейчас клуб и возглавляют. Машина ЦСКА по добыванию побед не может не вызывать восторга, но клубная философия видится максимально утилитарной — мы соберём всех лучших, а если против нас играют слабачки, то так и лучше, легче обыгрывать.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович (слева) Фото: photo.khl.ru

Можно понять, почему Игорь Есмантович так спокойно отреагировал на аргумент о потенциальном отъезде русских игроков с контрактом в НХЛ. Даже если так и случится, то позицию ЦСКА легко представить — перефразируя классика, миру провалиться, а я буду шампанское из Кубка Гагарина пить. ЦСКА, есть подозрение, только в третью очередь думает о силе российского хоккея, заботясь исключительно о ЦСКА, не думая о последствиях для других. Это было видно и в ситуации с введением потолка зарплат, когда армейцы до последнего лоббировали откладывание этой меры или повышение лимита на 400 млн.

Впрочем, не один только ЦСКА пытается создать себе режим особого благоприятствования. Параллельно страстям вокруг Федотова стали известны цифры контрактов, на которые игроки СКА согласились в рамках утрамбовывания в потолок. Они не могут вызывать ничего, кроме хохота. Оказывается, безоговорочно лучший защитник прошлого сезона Александр Никишин в этом году будет играть за оклад в 25 млн рублей, а набравший 10 очков в играх прошлогоднего плей-офф Василий Глотов — за 15 млн. Наверное, они очень верят в систему СКА и готовы пожертвовать деньгами ради любования каналом Грибоедова. И ведь предъявить ничего нельзя — всё делается в рамках дырявого хоккейного закона.

Конечно, прямо сейчас менеджеры армейских дуумвиров наверняка смеются — вот как мы всех ловко обвели и остались в рамках закона! Но нынешняя ситуация с отстранением сборной, как ни крути, по нашему хоккею очень сильно бьёт, и пихание с ИИХФ её усугубляет. Можно витать в мечтах с созданием абсолютно независимой ни от кого хоккейной лиги, но наш хоккей всё время своего существования был максимально сборноцентричен. Те большие деньги, которые на него выделяются, и относительно привилегированный статус в первую очередь связаны именно с международными успехами. Если их не будет, если международная федерация закусится, то будет ли интересен важным людям этот спорт в виде играния в собственной песочнице?

Президент ИИХФ Люк Тардиф Фото: Zuma/TASS

Но это только одна сторона проблемы. Давайте зададимся вопросом: если ЦСКА позволили грубо нарушить правила и наплевать на дисквалификацию ИИХФ, почему ЦСКА завтра не сможет выходить на матч с тремя голкиперами в одних воротах или заявлять на матч 40 игроков? В принципе, есть ли у нас вообще какие-то правила на фоне того, как СКА ногами утрамбовывает игроков в свою платёжку, а «Ак Барс» уверяет, что Дамир Жафяров просто так взял и отказался от лишних миллионов, потому что очень лояльный?

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Даже если вдруг представить, что после независимости от ИИХФ к нам продолжат ехать хорошие легионеры, а местные игроки не отправятся в другие лиги, развитие КХЛ невозможно без обеспечения равных возможностей всех клубов. КХЛ может придумать самый лучший пиар и маркетинг в мире, снять ещё сто рекламных роликов с красивыми женщинами, но лига, где два клуба делают всё, что хотят, в исторической перспективе проиграет в популярности даже ватерполо. Каждая новая «хитрость» от грандов приведёт к тому, что остальные встанут и скажут: спасибо, играйте сами за свой кубок вдвоём (ну или втроём).