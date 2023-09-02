Бывший игрок «Ак Барса»: о последствиях ещё рано говорить, но Федотову только уважение

Бывший игрок «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина Алексей Косоуров оценил выступление голкипера ЦСКА Ивана Федотова в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом». Голкипер провёл весь матч и пропустил пять шайб из 38 бросков по воротам.

«Его появление стало неожиданным, потому что знаю, что ИИХФ запретила ему играть четыре месяца. Приятно, что КХЛ, клуб и ФХР взяли на себя такую ответственность и Федотов появился в составе.

Нужно понимать, что у человека не было практики год с лишним. Понятное дело, что потенциал у него есть. Ему понадобится несколько игр, чтобы вновь выйти на свой уровень. Вообще вся эта история с ним… Сначала армия, потом запрещают играть. Молодец, что не сломался парень. Только уважение. Вообще о последствиях рано ещё говорить. Читал, что какой-то штраф на ФХР наложили», — цитирует Косоурова Metaratings.ru.

За нарушение Международного регламента трансферов ИИХФ наложила штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков (примерно 544 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата») на Федерацию хоккея России за разрешение Федотову играть без трансфера.