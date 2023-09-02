Кожевников о Федотове: мы слишком много внимания уделяем скандалам и слишком мало — хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что пресса уделяет слишком много внимания ситуации вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова, из-за чего в тени остаётся старт нового сезона КХЛ, который начался матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:5).
«Ребята, в первую очередь хочу сказать, что мы слишком много внимания уделяем скандалам и слишком мало — хоккею. По «делу Ивана Федотова» журналисты звонили мне чаще, чем за две последние Олимпиады, вместе взятые. Считаю, что это неправильно.
Почему? Во-первых, сам Федотов из-за такого ажиотажа немного «перегорел», сыграл не так хорошо, как в олимпийском сезоне. Во-вторых, наш хоккей не настолько плох, чтобы освещать его только через скандалы. Радулов, Шипачёв, Яшкин, Плотников, Кагарлицкий, Окулов — на льду было столько интересных игроков, мастеров! А как здорово подготовил свою команду к открытию сезона Зинэтула Билялетдинов! Тренер!
А у вас Федотов, Федотов и ещё раз Федотов… Не беспокойтесь, КХЛ, ФХР, ИИХФ и НХЛ во всём разберутся. Это частный случай, а у нас впереди весь хоккейный сезон. Вот что самое интересное!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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