Кожевников о непоказе хоккея на «Матч ТВ»: КХЛ имеет смысл вмешаться в политику телеканала

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал руководство телеканала «Матч ТВ» за отказ транслировать игру регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. На телеканале на 2 сентября в это время запланирован показ матча РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».
«Много раз говорил — в моей родной Пензе, в других городах России подавляющее большинство болельщиков смотрят «Матч», спутниковые каналы есть далеко не у всех. У нас очень слабый футбол, но надо отдать должное телевизионщикам, они обсуждают его с утра и до вечера, иногда интересно, подмечая именно профессиональные детали.
В хоккее ситуация другая. Времени ему дают мало, обсуждения идут скучные, на телевидении КХЛ корреспонденты соревнуются в нарциссизме. Многие хоккейные люди или игнорируют ТВ, или отделываются общими словами. Как итог — «Факел» с «Крыльями» вместо СКА и «Динамо». Позорище!
Что делать? КХЛ имеет смысл вмешаться, тем более что, насколько понимаю, у «Матча» и лиги есть общие спонсоры. Хорошо, что КХЛ заняла какую-то позицию по ситуации с Федотовым. Но куда важнее, чтобы лига следила за тем, как её показывают», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Ранее известный тренер Андрей Назаров выразил надежду, что федеральные телеканалы будут больше внимания уделять хоккею как единственному виду спорта в России, в котором есть конкуренция с ведущими западными лигами.
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