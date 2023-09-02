Гендиректор «Лады» рассказал о функциях Григоренко, назначенного на должность советника

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о функциях воспитанника тольяттинского хоккея Игоря Григоренко, назначенного на должность советника.

«Игорь Григоренко будет занимать должность советника гендиректора по развитию, будет консультантом наблюдательного совета по хоккейным операциям. Он возьмёт кураторство над детским хоккеем, это не новая для него работа», — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Григоренко является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ форвард провёл 433 матча и набрал 261 (134+127) очко. В Суперлиге на счету нападающего 256 матчей и 136 (69+67) набранных результативных баллов. Григоренко отыграл шесть сезонов в «Ладе». В 2017 году он завершил карьеру игрока.