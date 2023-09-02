Кинэн: создание КХЛ — гениальный ход Путина, который объединил страну

Бывший главный тренер «Металлурга» и клубов НХЛ Майк Кинэн заявил, что создание КХЛ было великолепной идеей. Инициатором создания лиги 27 марта 2008 года был президент России Владимир Путин.

«Русские игроки мечтают об НХЛ. Они радуются, что Путин создал лигу, пригласил много стран и у них всё получилось. Это был гениальный политический ход, который объединил страну. Вы этого не осознаёте, но там, кажется, девять часовых поясов. Матчи на Дальнем Востоке начинаются в 12 дня, перед каждым матчем играет гимн страны. И по всей стране гимн слышат девять раз, пока не дойдут до Хорватии. Каждый город болеет за свою команду, но все они – часть России.

Русские игроки, безусловно, хотят играть в НХЛ. А если не получается играть там, то КХЛ – великолепная альтернатива», — сказал Кинэн в подкасте The Bob McСown podcast.