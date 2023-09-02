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Березин — о натурализации легионеров КХЛ: просто одна из лазеек, все всё видят и понимают

Березин — о натурализации легионеров КХЛ: просто одна из лазеек, все всё видят и понимают
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Защитник «Лады» Максим Березин поделился мнением о получении российского гражданства иностранными хоккеистами КХЛ.

«Как отношусь к приобретению российского гражданства иностранными игроками? Провокация (смеётся)!.. Все всё видят и понимают. Все методы хороши, каждый менеджер хочет максимально укомплектовать команду и использовать для этого всевозможные ресурсы. Это просто одна из лазеек. Русский человек выкрутится всегда», – цитирует Березина Metaratings.ru.

Ранее российское гражданство получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Теперь он не считается иностранцем в КХЛ и может выступать за сборную России. Документы на получение российского гражданства подал нападающий СКА Брендан Лайпсик.

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