Березин: в «Ладе» организация на уровне, ничем не уступаем другим клубам КХЛ

Защитник «Лады» Максим Березин поделился мнением об уровне организации в тольяттинском клубе по сравнению с другими командами КХЛ.

«Переехал в Тольятти после в общей сложности десяти лет в Нижнекамске? Хоккейная жизнь такая. Я всех поблагодарил за работу, обид никаких нет. Клуб сделал предложение, я приехал и был приятно удивлён тем, что условия очень хорошие. Руководство, медицинский персонал, администраторы, массажисты знают своё дело. Всё на уровне, ничем не уступаем другим клубам КХЛ.

Видно, что люди работают на уровне, держат свою марку. Тем более клуб с историей. Дай бог в этом году тоже пошуметь и показать достойную игру, чтобы доказать, что мы не зря вернулись в элиту российского хоккея. Здесь всем есть что доказывать и показывать», – цитирует Березина Metaratings.ru.

«Лада» вернулась в Континентальную хоккейную лигу спустя пять лет. Тольяттинский клуб выступал в ВХЛ после исключения из лиги в 2018 году.