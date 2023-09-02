Главный тренер «Спартака» прокомментировал обмен лидера команды Хохлачёва

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал обмен лидера команды Александра Хохлачёва в «Амур».

«У нас есть спортивный директор (Роман Беляев. — Прим. «Чемпионата»), вопросы про финансы к нему. Про Хохлачёва многое сказано, его агенты объяснили ситуацию. Переговоры велись всё лето, но мы не договорились по финансам. Он поехал в ту команду, которая удовлетворила его по финансам. Выгода для обеих сторон: мы получили денежную компенсацию, а он получил сумму, которую хотел.

Неожиданно? Понимали, что всё может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперёд, взять на себя лидерские качества. Будем искать варианты, кто его может заменить. У нас есть для этого резерв. Поймите, всё было сделано по обоюдному согласию. Вы учитывайте это.

Сделка произошла летом? Конечно, лучше это всё делать сейчас, пока есть возможность посмотреть, кто может занять его позицию. Мы найдём «химию», связки с Бурмистровым», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.