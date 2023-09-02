Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

«Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зборовский (Трямкин, Валк) – 09:06 (4x4)     1:1 Мухаметов (Гололобов) – 40:54 (5x5)     1:2 Михайлис (Хабаров, Яковлев) – 51:05 (5x5)     2:2 Мэйсек (Трямкин, Макеев) – 55:12 (5x5)     3:2 Блэкер (Мэйсек) – 60:18 (3x3)    

На 10-й минуте Сергей Зборовский вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Трямкин и Кёртис Валк. На 41-й минуте Максим Мухаметов после паса Данила Гололобова сравнял счёт. На 52-й минуте Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. Макар Хабаров и Егор Яковлев получили баллы за ассисты. На 56-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. На первой минуте овертайма Джесси Блэкер с передачи Брукса Мэйсека принёс «Автомобилисту» победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 5 сентября в Москве сыграет с ЦСКА. «Автомобилист» 4 сентября примет «Салават Юлаев».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android