Агент Овечкина рассказал, когда Александр покинет Россию

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, когда нападающий покинет Россию и вернётся в Северную Америку.
«Да, у Александра Овечкина сегодня самолёт, он улетает в Вашингтон готовиться к новому сезону», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Напомним, в межсезонье «Вашингтон» возглавил 41-летний Спенсер Карбери. Специалист с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». Карбери переходит на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.
- 2 сентября 2023
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