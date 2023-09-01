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«Хуже там быть не может». Экс-работник ИИХФ — о заявлениях КХЛ и ЦСКА о Федотове

«Хуже там быть не может». Экс-работник ИИХФ — о заявлениях КХЛ и ЦСКА о Федотове
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» высказался о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым и о заявлении КХЛ.

"[В заявлении КХЛ есть] код того, что это было согласовано с высшей властью. Весьма вероятно также, что это было сделано по согласованию с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который недавно был назначен главой Арбитражного комитета КХЛ.

Аргументация КХЛ, вероятно, состоит в том, что им нечего терять. Россию уже отстранили от участия во всех международных соревнованиях ИИХФ, а команды КХЛ не принимают участия ни в каких европейских клубных мероприятиях. Так что хуже там быть не может», — говорится в сообщении.

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