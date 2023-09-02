Сайт НХЛ предсказал количество очков, которое наберут Малкин и Кросби в сезоне-2023/2024

Официальный сайт НХЛ предсказал количество результативных баллов, которое наберут нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин в сезоне-2023/2024.
«Кросби занимает второе место среди действующих игроков НХЛ по количеству очков за матч (1,26) после Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (1,49) и второе по голам (550) после Алекса Овечкина (822) из «Вашингтон Кэпиталз». На счету Кросби шесть сезонов по 100 очков. Прогноз очков: 102», — говорится в сообщении.
«Малкин занимает четвёртое место среди действующих игроков НХЛ по количеству очков за матч (1,16) и только провёл свой лучший сезон (83 очка в 82 встречах) с кампании-2017/2018 (98 баллов). Малкин, трижды добиравшийся до отметки в 100 очков, по-прежнему имеет множество сильных партнёров на флангах атаки во втором звене и может извлечь выгоду из игры вместе с Райлли Смитом, который 28 июня был выменян у обладателя Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс». Прогноз очков: 87», — говорится в сообщении.
- 2 сентября 2023
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