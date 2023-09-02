Журналистка из США — о деле Федотова: теперь это стало противостоянием между НХЛ и КХЛ

Журналистка Broad Street Buzz Ариэль Мелендез прокомментировала ситуацию с российским вратарём Иваном Федотовым. Хоккеист сыграл за ЦСКА в матче Кубка Открытия с «Ак Барсом», что противоречит указам Международной федерации хоккея. ИИХФ за это оштрафовала ФХР на 5000 швейцарских франков. Если Федотов продолжит играть за ЦСКА, то клуб, лигу и федерацию могут ждать более серьёзные санкции.

«Проигнорировав решение ИИХФ, ЦСКА и, вероятно, сам Федотов столкнутся с ещё бóльшими санкциями, поскольку ИИХФ уже хорошо осведомлена об их решениях. Причастен ли к этому Федотов или нет, сейчас не является вопросом. Теперь это стало противостоянием между НХЛ и КХЛ, что может иметь последствия в будущем. Хотя действие меморандума о взаимопонимании между двумя лигами было приостановлено в марте 2022 года, обе стороны продолжали добросовестно работать друг с другом. Это может в конечном итоге вызвать новые проблемы в борьбе КХЛ за сохранение Федотова в России.

Все команды, а не только «Флайерз», скорее всего, будут более осторожно относиться к любым проспектам или другим игрокам, выступающим в КХЛ. Что касается «Филадельфии», то Алексей Колосов, подписавший контракт новичка этим летом, был отдан в аренду минскому «Динамо» ещё на один сезон. Обе стороны, похоже, договорились, что Колосов переедет в Северную Америку через год. Срок действия контракта Матвея Мичкова со СКА рассчитан на три года. Маловероятно, что он уедет до его завершения, — а эта битва может в конечном итоге сделать оное неизбежным. «Флайерз» не торопятся забирать Мичкова, однако не хотят сталкиваться с какими-либо проблемами, когда придёт время его дебюта в НХЛ.

Возможно, настало время для «Флайерз» отказаться от борьбы за возвращение Федотова. Судя по всему, у ЦСКА нет никаких проблем с санкциями, которые ИИХФ планирует применить к ним. Они всё равно будут играть с Федотовым. В конце концов, это только навредит игроку. Жаль, что всё это произошло просто потому, что Федотов хотел осуществить свою мечту — играть в НХЛ. Надеюсь, в какой-то момент всё уладится и он просто сможет играть, не боясь нависших над головой трудностей», — приводит слова Мелендез Broad Street Buzz.