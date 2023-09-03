Митякин объяснил, как «Нефтехимик» потерял преимущество в три шайбы

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин подвёл итоги домашнего матча с минским «Динамо» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ, в котором его команда вела со счётом 4:1.

«Обидное поражение. Хорошо начали матч, отлично провели первый период, во втором сумели сделать счёт 4:1. Но соперник потом чуть нас подловил, проиграли матч. Но ничего, сделаем выводы, чтобы такого больше повторять. Почему упустили такое преимущество в счёте? Второй период закончили 4:2, хорошее преимущество было. Но в третьем сразу пропустили гол, потом удаление заработали, которое соперник реализовал. Вот они и сравняли. В концовке у нас было большинство, могли забивать, но не получилось. В овертайме контратака, соперник убежал «2 в 0», хотя такого нельзя допускать. Отсюда и результат. Мы играли в свой хоккей, могли побеждать, но получилось вот так», — приводит официальный сайт КХЛ слова Митякина.