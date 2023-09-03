Рябыкин: «Авангарду» проще начать сезон не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной арене

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил первый матч нового сезона КХЛ в исполнении омской команды. «Авангард» в домашнем матче вырвал победу у «Сибири» на последних минутах со счётом 2:1.

«Авангард» и «Сибирь» выдали плотный матч. Обе команды показали неплохой хоккей, было много удалений, но пока страдает большинство. Важно, что Омск смог одержать волевую победу, а отличились новички — Спунер и Гераськин. Полезно сыграл и Николишин. В плане психологии такой дебют важен — и для команды, и для новых игроков, и для менеджмента.

«Авангард» начал сезон дома, в отличие от прошлого года под моим руководством? То 12-матчевое гостевое турне войдёт в историю КХЛ, это вызов для любой команды. Конечно, проще начать не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной домашней арене, которая гонит тебя вперёд. Вклад болельщиков в этот успех «Авангарда» очень весомый», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, прошлый сезон «Авангард» начал с 12-матчевого выездного турне, которое провёл неудачно, в следствие чего с поста главного тренера команды был уволен Рябыкин.