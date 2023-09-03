Рябыкин: «Авангарду» проще начать сезон не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной арене

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил первый матч нового сезона КХЛ в исполнении омской команды. «Авангард» в домашнем матче вырвал победу у «Сибири» на последних минутах со счётом 2:1.
«Авангард» и «Сибирь» выдали плотный матч. Обе команды показали неплохой хоккей, было много удалений, но пока страдает большинство. Важно, что Омск смог одержать волевую победу, а отличились новички — Спунер и Гераськин. Полезно сыграл и Николишин. В плане психологии такой дебют важен — и для команды, и для новых игроков, и для менеджмента.
«Авангард» начал сезон дома, в отличие от прошлого года под моим руководством? То 12-матчевое гостевое турне войдёт в историю КХЛ, это вызов для любой команды. Конечно, проще начать не на 12-матчевом выезде, а на 12-тысячной домашней арене, которая гонит тебя вперёд. Вклад болельщиков в этот успех «Авангарда» очень весомый», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, прошлый сезон «Авангард» начал с 12-матчевого выездного турне, которое провёл неудачно, в следствие чего с поста главного тренера команды был уволен Рябыкин.
- 3 сентября 2023
-
10:30
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
05:03
-
04:45
-
04:38
-
03:24
-
03:14
-
02:56
- 2 сентября 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:28
-
23:19
-
22:58
-
22:41
-
22:17
-
21:56
-
21:35
-
21:10
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:03
-
19:58
-
19:44
-
19:36
-
19:18
-
19:18