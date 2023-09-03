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Вратарь «Амура» о матче с «Витязем»: 0-2 на табло, но ребята показали, что это не проблема

Вратарь «Амура» о матче с «Витязем»: 0-2 на табло, но ребята показали, что это не проблема
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Вратарь «Амура» Янис Калниньш прокомментировал победу в первом матче нового сезона КХЛ с «Витязем» (4:2). Хабаровчане проигрывали по ходу матча со счётом 0:2, но сумели перевернуть ход встречи и одержать волевую победу.

«Конечно, хорошие ощущения после победы, очень важно было начать сезон с победы, и мы это сделали. Никаких мыслей не было, когда пропустили две шайбы за минуту. Не очень хорошая ситуация, 0-2 на табло, но ребята показали, что это не проблема и отыгрались. Мы создавали много моментов сегодня и нанесли больше 40 бросков в створ, отсюда и результат. Парни сегодня здорово ловили на себя броски, мы сыграли командой сегодня!» — цитирует Калниньша пресс-служба клуба.

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