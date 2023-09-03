Три игрока «Барыса», выступавшие за Казахстан, заявились в КХЛ под российским паспортом

Игроки «Барыса» Егор Шалапов, Дмитрий Гурков и Эмиль Нургалиев в нынешнем сезоне заявились в КХЛ под российским паспортом, сообщает Шайба.kz.

Ранее Егор Шалапов и Дмитрий Гурков числились в лиге под гражданством Казахстана. Оба хоккеиста выступали за национальную команду на трёх чемпионатах мира и олимпийской квалификации. В прошлом сезоне Эмиль Нургалиев был заявлен в КХЛ под российским паспортом. Он сыграл за сборную Казахстана на трёх неофициальных турнирах.

Общественное движение «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер» заявило, что в ближайшее время инициирует срочную проверку миграционной службой МВД Республики Казахстан вышеперечисленных спортсменов на факт наличия двойного гражданства. Они не могут быть гражданами Казахстана, обладая гражданством России, о чём свидетельствует официальный сайт КХЛ. В таком случае эти хоккеисты не имеют права выступать за сборную Казахстана и, следовательно, в «Барысе» они являются легионерами.