Три игрока «Барыса», выступавшие за Казахстан, заявились в КХЛ под российским паспортом

Игроки «Барыса» Егор Шалапов, Дмитрий Гурков и Эмиль Нургалиев в нынешнем сезоне заявились в КХЛ под российским паспортом, сообщает Шайба.kz.
Ранее Егор Шалапов и Дмитрий Гурков числились в лиге под гражданством Казахстана. Оба хоккеиста выступали за национальную команду на трёх чемпионатах мира и олимпийской квалификации. В прошлом сезоне Эмиль Нургалиев был заявлен в КХЛ под российским паспортом. Он сыграл за сборную Казахстана на трёх неофициальных турнирах.
Общественное движение «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер» заявило, что в ближайшее время инициирует срочную проверку миграционной службой МВД Республики Казахстан вышеперечисленных спортсменов на факт наличия двойного гражданства. Они не могут быть гражданами Казахстана, обладая гражданством России, о чём свидетельствует официальный сайт КХЛ. В таком случае эти хоккеисты не имеют права выступать за сборную Казахстана и, следовательно, в «Барысе» они являются легионерами.
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