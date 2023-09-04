Голкипер швейцарского «Берна» Адам Рейдеборн рассказал, как чужой агент предлагал ему перейти в минское «Динамо».
«Правда ли, что Никита Квартальнов предлагал свои агентские услуги? Да, действительно так и было. Однажды он позвонил, ещё несколько раз написал. Он предлагал мне заключить двухлетний контракт с «Динамо» Минск, который он мне отправил.
Как я отнёсся к этому предложению? У меня нет обиды, но определённо это был сюрприз для меня. Было удивительно, что он пытался забрать игрока от другого агента. Я не ожидал предложения от «Динамо». Но так работает хоккей», – сказал Рейдеборн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Шведский вратарь выступал за ЦСКА два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Рейдеборн провёл за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,30.
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