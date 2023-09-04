«Ментально Федотов — очень сильный человек». Разговор с экс-вратарём ЦСКА Рейдеборном

Обладатель Кубка Гагарина и бывший вратарь ЦСКА, а ныне голкипер «Берна» Адам Рейдеборн рассказал, как агент Никита Квартальнов, вопреки установленным правилам и агентской этике, предлагал ему свои услуги, хотя настоящим и действующим агентом шведа является Алёша Пилко. Квартальнов направлял Рейдеборну предложение о двухлетнем контракте с минским «Динамо», что является грубым нарушением со стороны Никиты.
Кроме того, Рейдеборн поделился воспоминаниями о выступлениях за армейский клуб и заявил о сильной ментальности вратаря Ивана Федотова.
Рейдеборн выступал за ЦСКА на протяжении двух последних лет. В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провёл 37 игр, одержав 24 победы. В плей-офф швед сыграл все 26 матчей своей команды, оформив пять шат-аутов. В середине января вратарю исполнится 32 года.
– Адам, можете ли вы подтвердить, что агент Никита Квартальнов предлагал вам свои услуги?
– Да, действительно так и было. Однажды он позвонил, ещё несколько раз написал. Предлагал заключить с минским «Динамо» двухлетний контракт, который мне отправил.
– Как вы отнеслись к этому предложению?
– У меня нет обиды, но определённо это был сюрприз для меня. Было удивительно, что он пытался забрать игрока у другого агента. Я не ожидал предложения от «Динамо». Но так работает хоккей.
– Были ли у вас какие-то контакты с главным тренером «Динамо» Дмитрием Квартальновым?
– Да, он звонил мне и рассказывал, какой представляет свою команду. Мы немного поговорили.
– Вы хотели остаться в ЦСКА на этот сезон?
– Сложный вопрос. Я постарался оценить все возможности, которые у меня были в разных лигах. Сейчас я в «Берне» и счастлив здесь находиться.
– Как проходит ваша подготовка к новому сезону?
– Мы провели четыре предсезонных игры и сыграем несколько в ближайшее время. Сезон стартует через две недели, так что ещё есть время на завершение подготовки.
– Почему вы решили поехать именно в «Берн», а не в другой европейский клуб?
– Здесь отличная команда, которая много раз выигрывала местный чемпионат. Я играл в чемпионских командах и знаю, что быть их частью – это всегда особенное чувство. Поэтому в первую очередь обращал внимание на команды, у которых есть шансы победить. Посмотрим, как получится.
– Следите ли вы за возвращением в хоккей вашего бывшего партнёра – Ивана Федотова?
– Да, конечно, у меня осталось много друзей в ЦСКА, хорошо знаю и многих игроков, и тренеров. Я не знаю всего, но по мере возможностей следил за тем, что происходит. Рад, что Иван снова в игре после годичного перерыва. Это всё, что я могу сказать.
– Поддерживаете ли вы контакт с Иваном?
– Я не связывался с ним в последнее время, но разговаривал с другими ребятами. Могу только пожелать ему удачи.
– Расскажите, какой Иван в жизни и в чём его сила как вратаря?
– Я думаю, в первую очередь он ментально очень сильный человек и, конечно, сильный вратарь. Он здорово двигается в воротах – грамотно поднимается и опускается. Иван умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях на льду, это очень важно – особенно в плей-офф. В позапрошлом сезоне он это показал, провёл много больших матчей. Я впечатлён тем, какой он игрок и человек.
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