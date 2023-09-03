Форвард «Торпедо» Кручинин: «Локомотив» не совсем удобен нам по стилю

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал о победном матче с «Локомотивом» (5:2).
«Первая игра всегда волнительная. Плюс начали на выезде с «Локомотивом». Команда осталась с тем же тренером, усилилась. Команда не совсем удобная нам по стилю.
Первые пару смен – вошли в игру, забили два гола в первом периоде. Это придало нам уверенности. Всё-таки мы играли с одной из лучших команд. «Локомотив» умеет использовать ближнюю скамейку. Второй период, шесть минут меньшинства, отдали инициативу.
Это новый опыт для нас. У «Торпедо» два дебютанта в защите. На таких играх мы будем учиться. Хорошо, что выстояли во втором периоде. В третьем мы сумели вернуться к своей игре», — цитирует Кручинина сайт КХЛ.
Кручинин в игре оформил дубль, отличившись на 8-й и 59-й минутах матча. «Торпедо» в следующем матче сыграет дома со СКА. Встреча состоится 6 сентября.
- 3 сентября 2023
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