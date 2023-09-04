Панин: не мог себе представить, что сыграю 1000 матчей в чемпионатах страны

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин сегодня, 4 сентября, проведёт свой 1000-й матч в чемпионатах страны. Юбилейной станет игра с «Автомобилистом», которая начнётся в Екатеринбурге в 17:00 мск.

«Начну с того, что я об этом никогда не задумывался и не смотрел статистику, сколько матчей провожу. Обычно мне показывали и говорили о статистике моих удалений (смеётся). У каких-то репортёров этот вопрос был основным. Но если задуматься, то для меня реально круто провести 1000-й матч, покорить определённый рубеж своей карьеры. 1000 матчей в чемпионатах страны — серьёзная цифра. Помню, когда был помоложе, то смотрел на все эти карточки энхаэловских игроков, на всю статистику и думал — это сколько же нужно в хоккей играть, чтобы добраться до такого рубежа?

Понятно, что 1000 матчей — классная цифра, но она остаётся всего лишь цифрой. За ней стоит много труда, удач и неудач, эмоций, моментов, связанных с хоккеем — да и с жизнью в целом. Конечно, мне хотелось бы, чтобы эта цифра всё увеличивалась и увеличивалась, но мы не вечны, и всё равно какой-то возрастной рубеж подходит. У меня он тоже есть. Посмотрим, сколько ещё матчей мне удастся сыграть до завершения карьеры», — цитирует Панина сайт КХЛ.

Ранее Григорий Панин ответил на вопрос, откуда черпает силы и эмоции для продолжения игры в хоккей.