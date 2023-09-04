Главный тренер «Автомобилиста»: выиграли за счёт командной воли, не было безразличных

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Сегодня победа была одержана благодаря духу и коллективу команды. Ребята ошибались, исправляли друг за другом, подчищали ошибки. Была живая лавка, не было безразличных. Выиграли за счёт командной воли, и болельщики в третьем периоде давали нам сил и эмоций, спасибо им за поддержку.

Обыграли «СЮ» после пяти поражений в чемпионатах подряд? Приятно было выиграть, были за это время и выигрышные матчи, особенно на [предсезонном] турнире в Уфе. Дальше много игр, надо идти дальше, забрать хорошее и оставить плохое.

Игра Бледнова? По первому впечатлению — парень сыграл уверенно, всё по делу, практически до конца сыграл, только за семь минут до конца матча чуть звенья передёрнули. Он этого места добился не как лимитчик, хорошо выглядел на предсезонке, если будет прогрессировать, будем рады за него.

Состояние Эберта? Пока далеко до его полного восстановления, не могу озвучить сроки, пока они неясны ни для меня, ни для докторов

Игра Голышева? Толя воспользовался шансами, «пять на четыре» хороший гол забил, реализовал выход «в ноль» с хорошей передачи Да Косты. Это командная победа, лидеры должны так играть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.