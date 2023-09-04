Кудашов: не всё у «Динамо» гладко в сочетаниях. Будем искать разные варианты

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Амуром» (3:1).
«Второй матч подряд лимитчики-защитники, что Кудашов со СКА, что Паталаха сегодня, завершали встречу после первого периода? Поверьте, наиграются они ещё. У нас есть ещё ряд игроков, и через несколько лет они будут у нас составлять костяк команды. Всему своё время. Они ещё наиграются, и наделают своих ошибок, и назабивают голов, и всего прочего наделают. Постепенно надо вводить их во взрослый хоккей. Сначала они просто начинают тренироваться, потом играют на предсезонке, потом смотрят по сторонам, потом понимают и чувствуют, что такое сезон. А дальше уже смотрим, как они осваиваются и развиваются. Соответственно, так и вводим их во взрослый хоккей. Хотя вы видите, что вот эта тройка, кто у нас уже играл, они картину не портят. В ближайшее время, думаю, они будут получать больше игрового времени.
Джиошвили в четвёртом звене? Посмотрим. На самом деле, продолжается у нас поиск. Не всё у нас гладко в сочетаниях. Поэтому будем искать разные варианты. Вариант с Джиошвили в звене с Каблуковым и Мурановым мы знаем и понимаем, но сегодня и Михайлов у нас забил в том сочетании, поэтому и это сочетание работает.
Пакетт не доиграл матч? Лицо ему разбили. Зашивали его, накладывали швы.
Моторыгина команда признала лучшим игроком матча? Здесь очень много сошлось в одном. Первая игра, молодой парень, сделал несколько важных сейвов. Поэтому, наверное, игроки оценили всё это. И на предсезонке он сделал несколько хороших игр, поэтому всё это совокупность. То, что он играл сегодня, это не следствие игры со СКА. В начале сезона задача – чтобы все игроки были в обойме. Все три вратаря, все защитники, нападающие, включая всех молодых. Нужно, чтобы как можно больше игроков вкатилось в сезон и дальше у нас была возможность по полной их использовать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 сентября 2023
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