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Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Амур». У Гусева — гол

Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Амур». У Гусева — гол
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Михайлов (Римашевский) – 09:39 (5x5)     2:0 Ильенко (Мартынов, Джиошвили) – 18:13 (5x5)     3:0 Гусев (Менелл, Пыленков) – 25:49 (5x5)     3:1 Хохлачёв (Бродхёрст, Шевченко) – 26:30 (5x4)    

На 10-й минуте Владислав Михайлов с передачи Егора Римашевского вывел москвичей вперёд. На 19-й минуте Артём Ильенко удвоил преимущество динамовцев. Очки за результативные передачи получили Егор Мартынов и Максим Джиошвили. На 26-й минуте Никита Гусев сделал счёт 3:0. На 27-й минуте Александр Хохлачёв отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 7 сентября в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 6 сентября примет «Металлург».

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