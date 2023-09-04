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Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Амур». У Гусева — гол

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

На 10-й минуте Владислав Михайлов с передачи Егора Римашевского вывел москвичей вперёд. На 19-й минуте Артём Ильенко удвоил преимущество динамовцев. Очки за результативные передачи получили Егор Мартынов и Максим Джиошвили. На 26-й минуте Никита Гусев сделал счёт 3:0. На 27-й минуте Александр Хохлачёв отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 7 сентября в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 6 сентября примет «Металлург».