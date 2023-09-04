«Оправдываться никто не будет». Тренер «Витязя» высказался о разгроме со счётом 0:7

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Подмосковная команда проиграла со счётом 0:7. Кроме того, «Витязь» три шайбы пропустил, играя в большинстве.
«Знаете, после таких матчей и таких поражений тяжело что-либо комментировать. Оправдываться никто не будет, я сразу говорю. Но когда мы пропускаем в большинстве три шайбы… О чём это может говорить, что можно сказать? Концентрация. Понятно, что соперники действовали агрессивно, когда были в меньшинстве. Но мы не имеем права этим оправдываться. Когда пропускаешь такие шайбы, тяжело поднять команду психологически. Я ни в коем случае не хочу оправдываться, мы проиграли все вместе. Мы все вместе залезли и вылезти должны тоже вместе», — приводит слова Завьялова официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Витязь» проиграл первые два матча на старте сезона с общим счётом 2:11. В ворота подмосковной команды во встрече с минчанами забили Коди Кёрран, Вадим Мороз, Виталий Пинчук, Тимофей Ковгореня, Роман Горбунов, а также Александр Волков, Виталий Пинчук, Андрей Стась, отличившиеся в меньшинстве.
- 4 сентября 2023
-
23:57
-
23:40
-
23:35
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:46
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:14
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:21
-
21:02
-
20:52
-
20:36
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:48
-
19:36
-
19:05
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:48
-
17:17
-
17:08
-
16:54
-
16:47