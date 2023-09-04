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«Оправдываться никто не будет». Тренер «Витязя» высказался о разгроме со счётом 0:7

«Оправдываться никто не будет». Тренер «Витязя» высказался о разгроме со счётом 0:7
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Подмосковная команда проиграла со счётом 0:7. Кроме того, «Витязь» три шайбы пропустил, играя в большинстве.

«Знаете, после таких матчей и таких поражений тяжело что-либо комментировать. Оправдываться никто не будет, я сразу говорю. Но когда мы пропускаем в большинстве три шайбы… О чём это может говорить, что можно сказать? Концентрация. Понятно, что соперники действовали агрессивно, когда были в меньшинстве. Но мы не имеем права этим оправдываться. Когда пропускаешь такие шайбы, тяжело поднять команду психологически. Я ни в коем случае не хочу оправдываться, мы проиграли все вместе. Мы все вместе залезли и вылезти должны тоже вместе», — приводит слова Завьялова официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Витязь» проиграл первые два матча на старте сезона с общим счётом 2:11. В ворота подмосковной команды во встрече с минчанами забили Коди Кёрран, Вадим Мороз, Виталий Пинчук, Тимофей Ковгореня, Роман Горбунов, а также Александр Волков, Виталий Пинчук, Андрей Стась, отличившиеся в меньшинстве.

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