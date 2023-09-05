«Это прикольно». Овечкин отреагировал на переход Месси в «Интер Майами»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о выступлении аргентинского нападающего Лионеля Месси в составе «Интер Майами».
«Месси не один вытаскивает команду. Там же тоже сделали какие-то обмены, подписали хороших игроков. Думаю, именно он советуется с генеральным менеджером, кого взять в команду, а кого нет. Смотреть на живую легенду — это прикольно», — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале «Это хоккей, брат».
Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.
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