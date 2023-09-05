Алекс Гальченюк оценил свой дебют за СКА в КХЛ

Нападающий СКА Алекс Гальченюк поделился впечатлениями от дебюта за санкт-петербургский клуб. Американский форвард сыграл первый матч в КХЛ с московским «Динамо» (2:1) 2 сентября. Двумя днями позже, 4 сентября, Гальченюк сыграл с «Ладой» (3:0). Нападающий выходил в первой тройке с Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным. На его счету одна результативная передача.
«Как оценю свой официальный дебют в КХЛ? Хорошо. Победили. Важная встреча была с «Динамо». Очень хотелось начать с победы. Было непросто, но нам удалось выиграть. Главное — не останавливаться и продолжать побеждать в каждом матче.
Как мне игра в центре первого звена с Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным? Неплохо. Была достаточно плотная игра, но мы нормально взаимодействовали с ребятами. Конечно, нужна ещё пара матчей, чтобы привыкнуть друг к другу. А так, хорошо всё — выиграли, рад, что наше звено принесло оба гола», — приводят слова Гальченюка «Известия».
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