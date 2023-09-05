Кожевников ответил на слухи, что экс-теннисистка Мыскина может стать президентом «Лады»

Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников отреагировал на слухи о том, что бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина может стать президентом «Лады». Такая информация на днях появилась в российских СМИ. Мыскина уже несколько лет является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба. Сама же «Лада» впервые за шесть лет вернулась в КХЛ.
«Нормальное назначение, свой человек, почему нет? Дай бог, что наших туда берут, будет отстаивать наших людей.
Команда только вернулась в КХЛ и сразу отдаёт бразды правления женщине, не слишком ли большой риск? При чём тут то, что она женщина? Главное то, как она понимает свою работу. Какая разница, женщина или мужчина? У нас что, только мужчины умеют думать и принимать решения? Она великая теннисистка.
Если у Мыскиной получится, станет ли она примером для других клубов КХЛ? Посмотрим, как она будет себя проявлять, как эксперимент (смеётся). А там уже всё пойдёт или по накатанной, или что-то пойдёт не так. Всё будет зависеть от её действий. Верю ли я в неё? Как в теннисистку — да, а там я же не знаю, как она будет себя вести, правильно? Давайте посмотрим, пример будет либо плохим, либо хорошим", — приводит слова Кожевникова «Спорт день за днём».
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