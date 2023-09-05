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Сушинский — о возможном назначении Мыскиной в «Ладе»: это точно не фейк?

Сушинский — о возможном назначении Мыскиной в «Ладе»: это точно не фейк?
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Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мыслями об информации, согласно которой бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина может стать президентом ХК «Лада». Специалист считает, что спортсменка едва ли сможет влиять на хоккейную составляющую игру. Тем не менее она может справиться как функционер.

«Мыскина станет президентом «Лады»? Это точно не фейк? Даже не знаю, за что она будет отвечать. Если она будет функционером, а не касаться хоккейных операций, то почему нет. Если будет касаться хоккея, то ей не хватит опыта и понимания хоккея. Но должность президента подразумевает не хоккейные операции, а финансовую и маркетинговую деятельность, а также поддержание команды. Тут вопрос тяжёлый, на что она идёт. Если она идёт на то, как я понимаю должность президента, то почему нет. Я просто не знаю об её опыте.

Я не уверен, что она будет лезть в сам хоккей. О чём она будет разговаривать по тактике игры с тренерами? Этого я не понимаю. И кого брать из хоккеистов в плане селекции? Мне это тяжело понять. Но как функционером — почему нет», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Отметим, что Мыскина выигрывала «Ролан Гаррос» в 2004-м году. Она также была второй ракеткой мира.

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