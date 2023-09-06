Якубов – об А. Марченко: «Ладе» он не по зубам. Мы не первые в очереди, на нас не смотрят

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов считает маловероятным появление в клубе защитника Алексея Марченко. Игрок обороны расторг контракт с «Локомотивом» в прошедшее межсезонье.

«Может ли «Лада» подписать Алексея Марченко? Ну он же нам не по зубам. Не думаю, что на него нет спроса. Бюджет в команде у нас не такой большой, а это очень хороший игрок для нас. Мы не первые в очереди. С агентом я на связи, но в нашу сторону пока не смотрят», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»: