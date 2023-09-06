«Мир сошёл с ума, но русский народ не сломить!» Григоренко — об отстранении сборных России

Советник генерального директора по развитию «Лады» Игорь Григоренко негативно относится к изоляции российского спорта и поддерживает популярное мнение о том, что КХЛ нужно разорвать отношения с Международной федерацией хоккея.

«Как отношусь к отстранению нашей сборной и спорта в целом? Негативно на это смотрю. Уже в один котёл свалили и политику, и спорт, и всё подряд. Такого никогда не было в истории. Причём тут обычные люди и спортсмены? Мир сошёл с ума, но русский народ не сломить. Надеюсь, что всё будет хорошо.

Когда ситуация сможет нормализоваться?­ Когда люди с Запада будут заниматься делами Запада. Не моё, конечно, дело, но меня удивляет, что страны, где люди не хотят детей и ведут странный образ жизни, учат нас как жить.

Есть ли у нас шансы на Олимпиаду? Шанс есть всегда. Не знаю, чем всё закончится, но сейчас хорошее время, чтобы развиваться внутри страны. Мы сейчас можем развивать новое поколение. Всё это рано или поздно закончится, и мы должны быть готовы вернуться.

КХЛ нужно становиться более независимой и разорвать отношения с ИИХФ? Да, поддерживаю. Зачем они нам? Зачем нам от кого-то зависеть? Нам необходимо быть более независимыми и решать свои вопросы без вмешательства посторонних», — цитирует Григоренко Sport24.

Напомним, совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года.