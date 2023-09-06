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Гендиректор «Лады»: сделали предложение Мыскиной занять пост президента клуба

Гендиректор «Лады»: сделали предложение Мыскиной занять пост президента клуба
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Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба.

«Предложение сделано, теперь ждём ответа от Анастасии Андреевны. Ей нужно немного времени, чтобы всё взвесить. Она публичный человек и занята различной общественной работой. Поэтому необходимо определить, насколько она сможет уделять внимание клубу не в ущерб другой деятельности. Надеюсь, в ближайшее время получим от неё положительный ответ. Тогда уже определим её функции.

Думаю, по большей части это будет стратегическое планирование вовне, сотрудничество с другими организациями, поиск партнёров. Хотя, конечно, это не означает, что Анастасия Андреевна не будет принимать участие во внутренней жизни клуба. Опять же, обсуждать это имеет смысл только после того, как она согласится на предложение «Лады». Что касается других кандидатов, то их нет», — цитирует Чеботарёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба.

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