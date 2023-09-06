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Хет-трик Хмелевски помог «Салавату» одержать уверенную победу над «Ладой»

Хет-трик Хмелевски помог «Салавату» одержать уверенную победу над «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 11-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передачи Михаила Науменкова открыл счёт в матче.

На 18-й минуте второго периода Александр Хмелевски с передач Сергея Шмелёва и Алексея Василевского оформил дубль.

На восьмой минуте третьего периода Трой Джозефс с передачи Скотта Космачука одну шайбу отыграл. Менее чем через минуту Александр Хмелевски с передачи Григория Панина сделал хет-трик, доведя счёт до 3:1. На 10-й минуте периода Алексей Пустозёров забросил четвёртую шайбу гостей в игре. В ассистентах — Матвей Гуськов и Иван Дроздов. На 12-й минуте третьего периода Вячеслав Лещенко с передачи Владислава Ефремова довёл счет до крупного. На 15-й минуте Трой Джозефс с передачи Максима Минеева забросил свою вторую шайбу в матче, сделав счёт 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Науменков) – 10:22 (4x4)     0:2 Хмелевски (Шмелёв, Василевский) – 37:05 (5x5)     1:2 Джозефс (Космачук) – 47:26 (5x5)     1:3 Хмелевски (Панин) – 48:09 (5x5)     1:4 Пустозёров (Гуськов, Дроздов) – 49:18 (5x5)     1:5 Лещенко (Ефремов) – 51:11 (4x4)     2:5 Джозефс (Минеев) – 54:21 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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