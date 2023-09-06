Хет-трик Хмелевски помог «Салавату» одержать уверенную победу над «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На 11-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передачи Михаила Науменкова открыл счёт в матче.
На 18-й минуте второго периода Александр Хмелевски с передач Сергея Шмелёва и Алексея Василевского оформил дубль.
На восьмой минуте третьего периода Трой Джозефс с передачи Скотта Космачука одну шайбу отыграл. Менее чем через минуту Александр Хмелевски с передачи Григория Панина сделал хет-трик, доведя счёт до 3:1. На 10-й минуте периода Алексей Пустозёров забросил четвёртую шайбу гостей в игре. В ассистентах — Матвей Гуськов и Иван Дроздов. На 12-й минуте третьего периода Вячеслав Лещенко с передачи Владислава Ефремова довёл счет до крупного. На 15-й минуте Трой Джозефс с передачи Максима Минеева забросил свою вторую шайбу в матче, сделав счёт 5:2.
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