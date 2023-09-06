«Куньлунь» одержал третью победу подряд, одолев дома минское «Динамо»

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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 16-й минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Коди Кёррана и Сэма Энаса открыл счёт в матче. Спустя минуту Девин Броссо сделал счёт равным.

На 10-й минуте второго периода Кайл Вуд с передач Девина Броссо и Тайлера Вона вывел «Куньлунь» вперёд. На 18-й минуте периода Нолан Мойл с передачи Алекса Рича сделал счёт 3:1.

На пятой минуте третьего периода Ник Меркли с передач Коди Кёррана и Джемела Смита сократил отставание до минимума. На восьмой минуте периода Остин Вон с передачи Девина Броссо сделал счёт 4:2. За 20 секунд до конца матча Сэм Энас забросил третью шайбу гостей в матче.

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