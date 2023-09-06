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«Куньлунь» одержал третью победу подряд, одолев дома минское «Динамо»

«Куньлунь» одержал третью победу подряд, одолев дома минское «Динамо»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 16-й минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Коди Кёррана и Сэма Энаса открыл счёт в матче. Спустя минуту Девин Броссо сделал счёт равным.

На 10-й минуте второго периода Кайл Вуд с передач Девина Броссо и Тайлера Вона вывел «Куньлунь» вперёд. На 18-й минуте периода Нолан Мойл с передачи Алекса Рича сделал счёт 3:1.

На пятой минуте третьего периода Ник Меркли с передач Коди Кёррана и Джемела Смита сократил отставание до минимума. На восьмой минуте периода Остин Вон с передачи Девина Броссо сделал счёт 4:2. За 20 секунд до конца матча Сэм Энас забросил третью шайбу гостей в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Кёрран, Энас) – 15:34 (5x4)     1:1 Броссо (Меркли) – 16:48 (5x5)     2:1 Вуд (Броссо, Вон) – 29:46 (5x4)     3:1 Мойл (Рич) – 37:03 (5x5)     3:2 Меркли (Пинчук, Кёрран) – 44:01 (5x4)     4:2 Вон (Броссо) – 47:14 (5x5)     4:3 Энас (Пинчук) – 59:40 (6x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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