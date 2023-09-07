Нападающий «Спартака» Заседа объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Амура»

Нападающий «Спартака» Матвей Заседа после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:3) рассказал, почему ему важно было проявить себя в игре с хабаровчанами. Он забил второй гол красно-белых в этой встрече.
«Нужно отдавать все свои силы в каждой игре и следовать установкам тренеров – тогда закономерно придут и победы. Мне было важно проявить себя против «Амура», команды из моего родного города Хабаровска – когда удалось забить, до последнего не решался праздновать этот гол из уважения к болельщикам, думаю, что все меня поймут. Когда соперник сравнял счёт в третьем периоде, не было никаких мыслей об овертайме – мы понимали, что нужно обязательно вырвать победу в основное время, и никак иначе!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Заседы.
- 7 сентября 2023
-
04:50
-
04:36
-
03:57
-
03:19
-
03:00
-
02:44
-
00:00
- 6 сентября 2023
-
23:40
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:08
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:19
-
21:07
-
20:44
-
20:23
-
20:12
-
19:55
-
19:47
-
19:29
-
19:09
-
19:00