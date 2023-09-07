Нападающий «Спартака» Заседа объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Амура»

Нападающий «Спартака» Матвей Заседа после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:3) рассказал, почему ему важно было проявить себя в игре с хабаровчанами. Он забил второй гол красно-белых в этой встрече.

«Нужно отдавать все свои силы в каждой игре и следовать установкам тренеров – тогда закономерно придут и победы. Мне было важно проявить себя против «Амура», команды из моего родного города Хабаровска – когда удалось забить, до последнего не решался праздновать этот гол из уважения к болельщикам, думаю, что все меня поймут. Когда соперник сравнял счёт в третьем периоде, не было никаких мыслей об овертайме – мы понимали, что нужно обязательно вырвать победу в основное время, и никак иначе!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Заседы.