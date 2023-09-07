Пашин: у «Спартака» не очень складывалась игра в первые два периода

Нападающий «Спартака» Александр Пашин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:3). В этой встрече 21-летний форвард забил свой дебютный гол в лиге.
«Игра не очень складывалась у нас в первые два периода, да и в третьем мы получили совсем ненужные удаления. Хорошо, что мы в итоге выстояли и сумели себя перебороть – но всё равно, до такого доводить нельзя, потому что приходится тратить много энергии. С каждым матчем будет сказываться усталость, поэтому нам нужно исключить удаления и сразу играть в свою игру. Не люблю как-то оценивать собственные действия, тренерам всегда виднее – есть над чем работать, нужно добавлять к каждому матчу и тогда будет всё хорошо. Мы все понимаем, что у нас впереди ещё одна игра домашней серии – будем готовиться, чтобы провести её хорошо», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Пашина.
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